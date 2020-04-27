Уряд і Нацбанк презентують 2 важливі програми для населення, – Зеленський

Вже цього тижня уряд і Національний банк мають презентувати 2 важливі для населення України програми. Одна з них стосується підтримки малого бізнесу в умовах пандемії.

Про це під час свого традиційного звернення до українців через пандемію коронавірусу у світі розповів президент Володимир Зеленський.

Перша програма – це іпотека для населення за ставкою близько 10%. Друга – це кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат своїм працівникам,

– наголосив глава держави.

Щодо інших важливих економічних кроків, то Зеленський привітав рішення Нацбанку знизити облікову ставку до 8%. За його словами, це дає банкам можливість зменшити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення.

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