Уряд і Нацбанк презентують 2 важливі програми для населення, – Зеленський
Вже цього тижня уряд і Національний банк мають презентувати 2 важливі для населення України програми. Одна з них стосується підтримки малого бізнесу в умовах пандемії.
Про це під час свого традиційного звернення до українців через пандемію коронавірусу у світі розповів президент Володимир Зеленський.
Перша програма – це іпотека для населення за ставкою близько 10%. Друга – це кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат своїм працівникам,
– наголосив глава держави.
Щодо інших важливих економічних кроків, то Зеленський привітав рішення Нацбанку знизити облікову ставку до 8%. За його словами, це дає банкам можливість зменшити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення.
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