Уряд може ввести комендантську годину у західних областях: перелік та деталі

Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Комендантську годину можуть ввести на вихідних.

Про це після наради з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає низка прикарпатських ЗМІ. Такі заходи можуть стосуватися, зокрема, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

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Окремо Марцінків наголосив, що мерам повідомили про продовження карантину до початку травня. Щоправда, число прем’єр не уточнив.

Також поінформували, що в трьох областях – Івано-Франківська, Тернопільська і Львівська – вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні, щоби розірвати ланцюг зараження. Зокрема розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром. Деталі, очевидно, будемо знати завтра (10 квітня – 24 канал),

– розповів він.

Раніше про можливе введення комендантської години заявляли в Офісі Президента. Так, на сайті глави держави повідомляли, що мешканці Чернівецької та Тернопільської областей "позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома на вихідних – з 13:00 суботи до 6:00 понеділка".

Що таке комендантська година?Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.



Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.