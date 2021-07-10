Є кілька варіантів, – в уряді розповіли, що робитимуть з росіянами у Криму після деокупації

На території тимчасово окупованого Криму незаконно проживають 500 тисяч росіян. Українська влада розглядає різні варіанти того, що робити з росіянами на півострові, після деокупації.

Скільки росіян у Криму

За деякою інформацією від окупаційної влади півострова, у Криму живуть від 700 тисяч до 1 мільйона росіян. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Зараз, при населенні Криму у 2,5 мільйона до початку окупації, щонайменше там 500 тисяч людей не є місцевими жителями,

– заявив чиновник.

Що робитимуть з іноземцями

За словами Резнікова, Кабінет Міністрів наразі розглядає кілька варіантів подальшого майбутнього росіян. Дехто навіть виступає за депортацію.

"У нас є різні позиції. Я прихильник юридичної процедури під назвою – видворення. Якщо громадяни потрапили в Криму не через "Чонгар", "Каланчак" або "Чаплинку", тобто перебувають незаконно на території України, то наслідком буде – видворення", – пояснив міністр.