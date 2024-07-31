Це насамперед натяк Росії, – Ус про ліквідацію лідера ХАМАС

Знищення глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані демонструє можливості ізраїльських спецслужб. Кремлю теж варто було б занепокоїтися через такий інцидент.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що паралельно Ізраїль ще й завдав удару по столиці Лівану, де, можливо, вдалося знищити одного з ватажків Хезболли.

До теми Вашингтон обіцяє захистити Ізраїль в разі нападу з боку Ірану

Ізраїль готовий діяти

Як наголосив Ус, коли керівництво ХАМАС перебувало в Катарі, то ніяких таких інцидентів не траплялося. Як тільки виїхали – так почалося.

Це означає, що Ізраїль має можливості бити по керівництву ХАМАС, але все ж дотримується домовленостей з деякими країнами Перської затоки. Зокрема з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром.

В Ізраїлю було багато запитань до спецслужб, чому вже минуло багато місяців з часу нападу ХАМАС, а ватажки так і не були покарані. Зараз тамтешні спецслужби демонструють, що вони можуть, але на це не було політичної волі.

Ізраїль готовий відповідати та підіймати ставки. До чого це приведе – подивимося. Це натяк Росії, що можуть бути і такі варіанти. Керівництво Росії повинно розуміти, що те, що вони причетні до нападу на Ізраїль 7 жовтня, також може вдарити по них у найближчому майбутньому,

– зауважив Ус.