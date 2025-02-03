"Трамп погоджується": Ілон Маск заявив, що США закривають програму USAID

Мільярдер Ілон Маск, який зараз очолює Міністерство ефективності уряду США (DOGE), заявив про необхідність закриття Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Зараз Вашингтон активно працює над цим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зауважимо, що USAID є найбільшим у світі донором.

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Що відомо про закриття програми USAID

Розмова за участі колишнього кандидата у президенти від Республіканської партії Вівека Рамасвамі та сенатора від Республіканської партії Джоні Ернста почалася з того, що Ілон Маск сказав, що вони працюють над закриттям USAID.

Вона не підлягає ремонту,

– заявив американський мільярдер.

За його словами, президент США Дональд Трамп погоджується, що USAID слід закрити. Ілон Маск каже, що закриття Агентства США з міжнародного розвитку є частиною ініціативи зі скорочення витрат уряду.

Раніше Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні китайської лабораторії, звідки, як стверджують у США, вийшов коронавірус. Пізніше стало відомо, що у соцмережі Х зникла сторінка цього американського агентства.

Окремо Ілон Маск також заявляв, що USAID – "це кримінальна організація", "зло", "зміїне гніздо ліворадикальних марксистів, які ненавидять Америку", а також додавав, що агентство "має померти".