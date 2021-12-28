Усе буде культура, – Ткаченко назвав досягнення на посаді

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко розповів про те, що відбувалось із культурою у 2021 році. Він охарактеризував рік, що минає, як важкий та насичений.

За словами міністра, галузь культури, креативних індустрій та туризму потроху відновлювалась, але все одно працювала у збиток через карантин. Також у 2021 році продовжувались інформаційні атаки Росії.

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Досягнення культури у 2021 році

Серед здобутків Ткаченко назвав:

старт програми "Велика реставрація" – першої з відновлення пам'яток культурної спадщини. Вже вдалось охопити понад пів сотні об'єктів;

програма розвитку внутрішнього та в'їзного туризму "Мандруй Україною". Нашу державу відвідали удесятеро більше туристів із країн Перської затоки, ніж це було раніше;

у 2021 році за підтримки держави у прокат вийшло 79 фільмів;

для протидії інформаційним загрозам створили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;

стартував проєкт з підвищення медіаграмотності населення "Фільтр";

промоція безбар'єрності;

зміни до закону "Про культуру", щоб зробити її видимою;

розвиток креативних індустрій;

стратегія з промоції читання;

лагідна українізація;

єПідтримка як допомога для креативних індустрій;

завершили оцифрування всіх пам'яток нерухомої культурної спадщини.

Також міністр виділив те, що Україну обрали членом Комітету із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту. За рішенням Апеляційного суду Амстердама незабаром скіфське золото повернеться до України. Водночас традиційний кримсько-татарський орнамент "Орьнек" внесли до Юнеско у перелік нематеріальної культурної спадщини людства. Також запустили проєкт "Центр культурних послуг" у семи областях, щоб згуртовувати мешканців громад.

Олександр Ткаченко окреслив, що вдалось досягнути у 2021 році: дивіться відео

Що відомо про відставку Ткаченка

Ще 11 листопада написав заяву про відставку з посади очільника Мінкульту. Як пояснював політик, таке рішення ухвалив через низку причин.

Також очільник Мінкульту відреагував на Держбюджет на 2022 рік. Він зазначав, що Мінкульт залишається без видатків на кіно, але 4,6 мільярда гривень дофінансування сфер називає спільною непростою перемогою. Водночас однією з можливих причин його відставки є саме відокремлення Держкіно.

Згодом спікер Ради Руслан Стефанчук закликав Олександра Ткаченка змінити рішення про відставку. Він заявляв, що відповідної заяви міністра культури та інформаційної політики у парламенті немає.

Поки Олександр Ткаченко продовжує очолювати Мінкульт і розповідає про плани на 2022 рік.

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Повний допис міністра у телеграмі

2021-й

Водночас важкий та насичений рік. Рік, коли галузь культури, креативних індустрій та туризму потроху ставала на ноги, хоча знову несла збитки через карантинні обмеження. Рік постійних інформаційних атак з боку країни-агресора. А також рік, що показав ставлення держави до найціннішого для кожної нації – культури та історії.

Але однозначно це був і рік досягнень. Які іноді були виключеннями з правил, а часом й першими в своєму роді в незалежній Україні.

Серед запланованого команді #МКІП вдалось чимало. Усе це стало можливим завдяки згуртованій праці сотень, тисяч людей, що лобіюють інтереси української культури. Дякую кожному, хто підтримував галузь в такі складні часи. Вдячний команді. А також тим, хто попри карантинні обмеження не здавався і продовжував розвивати сферу. Разом ми домоглися вражаючих результатів

Більше із реалізованого розповів у ролику нижче. Запрошую всіх до перегляду

І успіхів всім в наступному 2022-му році!