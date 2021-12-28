Усе буде культура, – Ткаченко назвав досягнення на посаді
Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко розповів про те, що відбувалось із культурою у 2021 році. Він охарактеризував рік, що минає, як важкий та насичений.
За словами міністра, галузь культури, креативних індустрій та туризму потроху відновлювалась, але все одно працювала у збиток через карантин. Також у 2021 році продовжувались інформаційні атаки Росії.
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Досягнення культури у 2021 році
Серед здобутків Ткаченко назвав:
- старт програми "Велика реставрація" – першої з відновлення пам'яток культурної спадщини. Вже вдалось охопити понад пів сотні об'єктів;
- програма розвитку внутрішнього та в'їзного туризму "Мандруй Україною". Нашу державу відвідали удесятеро більше туристів із країн Перської затоки, ніж це було раніше;
- у 2021 році за підтримки держави у прокат вийшло 79 фільмів;
- для протидії інформаційним загрозам створили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;
- стартував проєкт з підвищення медіаграмотності населення "Фільтр";
- промоція безбар'єрності;
- зміни до закону "Про культуру", щоб зробити її видимою;
- розвиток креативних індустрій;
- стратегія з промоції читання;
- лагідна українізація;
- єПідтримка як допомога для креативних індустрій;
- завершили оцифрування всіх пам'яток нерухомої культурної спадщини.
Також міністр виділив те, що Україну обрали членом Комітету із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту. За рішенням Апеляційного суду Амстердама незабаром скіфське золото повернеться до України. Водночас традиційний кримсько-татарський орнамент "Орьнек" внесли до Юнеско у перелік нематеріальної культурної спадщини людства. Також запустили проєкт "Центр культурних послуг" у семи областях, щоб згуртовувати мешканців громад.
Олександр Ткаченко окреслив, що вдалось досягнути у 2021 році: дивіться відео
Що відомо про відставку Ткаченка
- Ще 11 листопада написав заяву про відставку з посади очільника Мінкульту. Як пояснював політик, таке рішення ухвалив через низку причин.
- Також очільник Мінкульту відреагував на Держбюджет на 2022 рік. Він зазначав, що Мінкульт залишається без видатків на кіно, але 4,6 мільярда гривень дофінансування сфер називає спільною непростою перемогою. Водночас однією з можливих причин його відставки є саме відокремлення Держкіно.
- Згодом спікер Ради Руслан Стефанчук закликав Олександра Ткаченка змінити рішення про відставку. Він заявляв, що відповідної заяви міністра культури та інформаційної політики у парламенті немає.
- Поки Олександр Ткаченко продовжує очолювати Мінкульт і розповідає про плани на 2022 рік.
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Повний допис міністра у телеграмі
2021-й
Водночас важкий та насичений рік. Рік, коли галузь культури, креативних індустрій та туризму потроху ставала на ноги, хоча знову несла збитки через карантинні обмеження. Рік постійних інформаційних атак з боку країни-агресора. А також рік, що показав ставлення держави до найціннішого для кожної нації – культури та історії.
Але однозначно це був і рік досягнень. Які іноді були виключеннями з правил, а часом й першими в своєму роді в незалежній Україні.
Серед запланованого команді #МКІП вдалось чимало. Усе це стало можливим завдяки згуртованій праці сотень, тисяч людей, що лобіюють інтереси української культури. Дякую кожному, хто підтримував галузь в такі складні часи. Вдячний команді. А також тим, хто попри карантинні обмеження не здавався і продовжував розвивати сферу. Разом ми домоглися вражаючих результатів
Більше із реалізованого розповів у ролику нижче. Запрошую всіх до перегляду
І успіхів всім в наступному 2022-му році!