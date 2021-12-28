По словам министра, отрасль культуры, креативных индустрий и туризма понемногу восстанавливалась, но все равно работала в убыток из-за карантина. Также в 2021 году продолжались информационные атаки России.

Читайте также В Минкульте рассказали, на что украинцы тратят тысячу за вакцинацию

Достижение культуры в 2021 году

Среди достижений Ткаченко назвал:

старт программы "Большая реставрация" – первой по восстановлению памятников культурного наследия. Уже удалось охватить более полусотни объектов;

программу развития внутреннего и въездного туризма "Путешествуй Украиной". Наше государство посетило в десять раз больше туристов из стран Персидского залива, чем это было раньше;

в 2021 году при поддержке государства в прокат вышли 79 фильмов;

для противодействия информационным угрозам был создан Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности;

стартовал проект по повышению медиаграмотности населения "Фильтр";

продвижение безбарьерности;

изменения в закон "О культуре", чтобы сделать его видимым;

развитие креативных индустрий;

стратегия по продвижению чтения;

ласковая украинизация;

еПоддержка как помощь для креативных индустрий;

завершили оцифровку всех памятников недвижимого культурного наследия.

Также министр выделил то, что Украину избрали членом Комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта. По решению Апелляционного суда Амстердама, вскоре скифское золото вернется в Украину. В то же время традиционный крымско-татарский орнамент "Орьнек" внесли в Юнеско в перечень нематериального культурного наследия человечества. Также запустили проект "Центр культурных услуг" в семи областях, чтобы объединять жителей общин.

Александр Ткаченко очертил, что удалось достичь в 2021 году: смотрите видео

Что известно об отставке Ткаченко

Еще 11 ноября написал заявление об отставке с должности главы Минкульта. Как объяснял политик, такое решение принял по ряду причин.

Также глава Минкульта отреагировал на Госбюджет на 2022 год. Он отмечал, что Минкульт остается без расходов на кино, но 4,6 миллиарда гривен дофинансирования сфер называет совместной непростой победой. Одновременно одной из возможных причин его отставки стало отделение Госкино.

Впоследствии спикер Рады Руслан Стефанчук призвал Александра Ткаченко изменить решение об отставке. Он заявлял, что соответствующего заявления министра культуры и информационной политики в парламенте нет.

Пока Александр Ткаченко продолжает возглавлять Минкульт и рассказывает о планах на 2022 год.

Вас может заинтересовать интервью Александра Ткаченко: смотрите видео

Полное сообщение министра в телеграме

2021-й

В то же время, тяжелый и насыщенный год. Год, когда отрасль культуры, креативных индустрий и туризма понемногу становилась на ноги, хотя снова несла ущерб из-за карантинных ограничений. Год постоянных информационных атак со стороны страны-агрессора. А также год, показавший отношение государства к самому ценному для каждой нации – культуре и истории.

Но однозначно это был год достижений. Которые иногда были исключениями из правил, а иногда и первыми в своем роде в независимой Украине.

Среди запланированного команде #МКИП удалось немало. Все это стало возможным благодаря сплоченному труду сотен, тысяч людей, лоббирующих интересы украинской культуры. Благодарю каждого, кто поддерживал отрасль в такие сложные времена. Благодарен команде. А также тем, кто, несмотря на карантинные ограничения, не сдавался и продолжал развивать сферу. Вместе мы добились впечатляющих результатов

Больше из реализуемого рассказал в ролике ниже. Приглашаю всех к просмотру.

И успехов всем в следующем 2022 году!