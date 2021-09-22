Усе через боротьбу з олігархами: в Зеленського відреагували на обстріл авто Шефіра

В Офісі Президента прокоментували обстріл автомобіля першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. За словами радника голови Офісу Михайла Подоляка, це є спробою прибічників олігархічної системи зберегти старий лад.

У Зеленського переконані, що зловмисник або зловмисники, які організували обстріл автомобіля першого помічника президента, діють в інтересах олігархів.

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Агресію спостерігають не перший місяць

Радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив, що протягом останніх декількох місяців це вже не перший прояв агресивного спротиву нововведенням, зокрема закону про олігархів. Чиновник впевнений, що за цим стоять люди, які об'єдналися заради збереження чинного ладу, коли влада залежить від напів кримінальних структур.

Однак радник Єрмака зазначив, що такі агресивні дії не завадять владі діяти в інтересах держави для трансформації до європейського рівня. Усіх, хто намагатиметься цьому перешкоджати у злочинній формі – каратимуть.

Трансформація держави до нормального європейського чистого рівня політики і економіки не має альтернативи. Кожен, хто буде намагатися зірвати це і тим більше такими злочинними діями, отримає максимальну жорстку відповідь від держави,

– заявив Подоляк.

Зараз в Київській області тривають пошуки злочинця, який обстріляв авто та його можливих спільників.

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