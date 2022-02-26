Усе конфісковане судами майно передадуть на потреби ЗСУ

Уряд 26 лютого прийняв розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних сил України. Насамперед мовиться про транспорт.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про важливе для армії рішення Кабінету Міністрів.

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Конфісковане майно піде на потреби ЗСУ

Сьогодні (26 лютого – 24 канал) уряд прийняв розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних сил України,

– повідомила Верещук.

Міністерка додала, що йдеться насамперед про автотранспорт. Вона також подякувала главі Мін'юсту Денису Малюсьці та всім причетним за оперативну роботу.

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