Усе повернемо – і Крим, і Донбас, – Арестович прогнозує Росії "крах, який ми дополіруємо"

Олексій Арестович розповів, що Росію чекає крах. У ОП пояснили, що Україна поверне Крим та Донбас.

Відповідну інформацію радник глави Офісу Президента розповів ввечері 15 травня. Тобто на 81 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Росію чекає кінець, а Україна поверне свою землю

Олексій Арестович розповів, що Росія не дійде до кордонів Луганської та Донецької областей, адже їм не вистачить сили та засобів.

Політик пояснив, що третина армії Росії знищена й поставив риторичне питання, мовляв, заради чого – Попасної, Херсона. Арестович пригадав, що росіянам треба оцінити, що відбулось.

Це крах (Росії – 24 канал). А крах ми дополіруємо, коли перейдемо в якийсь наступ,

– заявив Арестович.

ЗСУ звільнять від ворога всю територію України

Політик пояснив, що росіяни можуть захопити ще два села на Донбасі, та це нічого не змінить. Адже окупанти програли і ми звільнимо все.

Це мій меседж жителям окупованих територій – ми все повернемо назад додому. Включно з Кримом та Донбасом,

– запевнили в ОП.

Також радник глави ОП пояснив, що важливим є рівень на якому люди мислять. Адже одна з цілей пропаганди – "стягнути" людей на тактичний рівень. Адже саме тоді взяття Попасної – це успіх, проте, повернувшись на рівень цілей та завдань цієї війни, – взяття Попасної не змінює нічого.

"Ціль була проста – ми зруйнуємо американоцентричний світ та поставимо Україну під свою владу, зміцнимось за рахунок її ресурсів. Відновимо російську імперію", – пригадав Арестович.

Натомість все звелось до взяття Попасної.

Коротко про успіхи ЗСУ

Протягом доби 15 травня Збройні Сили України на Донбасі відбили 17 атак ворога. Станом на вечір тривали бої ще на 2 локаціях. Окупанти втратили 2 гелікоптери, 3 танки, 1 артилерійську систему, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 1 ворожий автомобіль.

Ввечері 15 травня 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ повідомив, що витіснив російських окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією. Наші бійці у звернення сказали: "Ми дійшли, пане президенте, ми тут".

15 травня у Міноборони Великої Британії заявили, що в Україні російські війська в боях з ЗСУ втратили близько третини своїх наземних сил, підготовлених до наступу у лютому 2022 року.

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