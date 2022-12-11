Усе, на що здатні: росіяни погрожують Вашингтону макетом ракети "Сармат"

Росіяни погрузли у пропаганді та відмовляються мисли адекватно. Тепер перейшли і до безглуздих дій, диванні експерти вирішили "піднімати" в Росії бойовий дух і показати, як будуть протидіяти Заходу – макетами ракети "Сармат".

Так "розумні" росіяни облаштувати автомобіль "Сармат", щоб їхати в Москву. Групка чоловіків, які не виключено, що ухилились від мобілізації вирішили пропагувати війну москвичам.

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Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у себе в соцмережах висміяв цих "ініціативних" росіян.

Народ, 70% якого не вміє користуватись унітазом погрожує світу неминучою зброєю,

– написав Братчук.



Креативні росіяни погрожують Заходу макетом ракет "Сармат"

Нічого дивного, що путінські послідовники вирішили погрожувати американцям саме ракетами "Сармат" – це улюблений тип ракет у російській пропаганді.

Але все що є в росіян, це макети. Адже цих ракет просто немає на озброєнні в росіян. Тому, такі залякування, як мінімум, звучать смішно.

Як росіяни зібрались "Сармати" на Вашингтон запускати: відео

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