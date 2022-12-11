Усе, на що здатні: росіяни погрожують Вашингтону макетом ракети "Сармат"
Росіяни погрузли у пропаганді та відмовляються мисли адекватно. Тепер перейшли і до безглуздих дій, диванні експерти вирішили "піднімати" в Росії бойовий дух і показати, як будуть протидіяти Заходу – макетами ракети "Сармат".
Так "розумні" росіяни облаштувати автомобіль "Сармат", щоб їхати в Москву. Групка чоловіків, які не виключено, що ухилились від мобілізації вирішили пропагувати війну москвичам.
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Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у себе в соцмережах висміяв цих "ініціативних" росіян.
Народ, 70% якого не вміє користуватись унітазом погрожує світу неминучою зброєю,
– написав Братчук.
Креативні росіяни погрожують Заходу макетом ракет "Сармат"
Нічого дивного, що путінські послідовники вирішили погрожувати американцям саме ракетами "Сармат" – це улюблений тип ракет у російській пропаганді.
Але все що є в росіян, це макети. Адже цих ракет просто немає на озброєнні в росіян. Тому, такі залякування, як мінімум, звучать смішно.
Як росіяни зібрались "Сармати" на Вашингтон запускати: відео
Що відомо про "славну" ракету "Сармат"
- Цей тип ракет, за вихваляннями росіян, нібито може вражати ціль на відстані 18 тисяч кілометрів. Російське командування говорить про можливість доставки ядерних боєголовок до будь-якої точки світу через Північний чи Південний полюс завдяки цій ракеті.
- "Сармат" мав би прийти на зміну стратегічній ракеті шахтного базування РС-20В "Воєвода" (за класифікацією НАТО — SS-18 "Сатана").
- Серійне виробництво "Сармата" лише хочуть налагодити на Красноярському машинобудівному заводі. Раніше Путін говорив, що перший полк, озброєний "Сарматами", заступить на чергування наприкінці 2022 року.
- Однак до початку нового року залишилось менше місяця. Схоже, щось у росіян знову пішло не так.
- Або, ці макети – це і є славнозвісні ракети. Усе на що були здатні, як то кажуть.