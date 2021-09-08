Усе згідно з законом, – Укроборонпром відмахнувся від звинувачення у торгівлі зброєю з М'янмою
Джерело:"Українська правда"
Активісти звинуватили Укроборонпром у постачанні зброї хунті у М'янмі. Українська компанія заявила, що експорт товарів здійснюється "відповідності до вимог чинного законодавства та міжнародних зобов'язань України".
Саме так компанія відповіла на закиди, які 8 вересня опублікували активісти Justice for Myanmar. Вони розповідали, що мовиться про постачання для танків, літаків та іншої зброї.
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В Укроборонпромі відповіли на закиди про постачання зброї хунті М'янми
У 2019 – 2021 роках експорт товарів (послуг) військового призначення смертельного ураження у М'янму не здійснювався,
– розповіли у компанії.
Пояснили, що строки дії договорів, їхня вартість, обсяги експорту тощо – конфіденційна інформація та, згідно з умовами договору, не підлягає розголошенню третій стороні.
"Експорт товарів військового призначення та подвійного використання до будь-якої країни світу, зокрема М'янми, здійснюється держпідприємствами – учасниками Укроборонпрому винятково відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних зобов'язань України", – розповіли у компанії.
Що відомо про звинувачення щодо підприємств України
- 8 вересня активісти Justice for Myanmar опублікували текст в якому заявили, що Укроборонпром та Укрспецекспорт постачають комплектуючі для танків, літаків та іншої зброї у М'янму.
- Активісти повідомили, що "Мотор Січ" двічі експортувала двигуни і запчастини у М'янму після спроби військового перевороту. Вперше у травні 2021 року – обладнання для турбореактивних двигунів. Згодом у лютому – механічні деталі через приватного постачальника ВВС Sky Aviator.
- Ба більше, також мовиться про те, що у травні 2021 року Укроборонсервіс відвантажив понад 164 кілограм запасних частин до літаків компанії Yatanarpon Aviation.
- Окрім того, у статті мовиться, що підприємства України разом із збройними силами М'янми збагачують приватні компанії, які сприяють закупівлі зброї. Там вважають, що стосовно підприємств мають застосувати санкції, щоб зупинити постачання зброї.