Усі 60 громад Полтавщини підтримали звернення до НАТО про закрите небо

Українська влада різних рівнів звертається до НАТО з проханням запровадити над Україною безпольотну зону. Звернення підписали й на Полтавщині.

Від авіаударів в Україні щодня гинуть люди. Тому Полтавська обласна рада та всі 60 територіальних громад звернулися до НАТО.

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Тисячі загиблих та поранених мирних жителів, зруйновані лікарні, школи та дитячі садки. Така ціна зволікання із закриттям неба. Діяти потрібно негайно! Полтавщина звертається до НАТО з проханням закрити небо над Україною,

– сказав Дмитро Лунін.

Мешканці Полтавщини активно підписують звернення до Джо Байдена, Еммануеля Макрона, Олафа Шольца, Бориса Джонсона та Єнса Столтенберга. Підписи під зверненням поставили вже 5 270 жителів.

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