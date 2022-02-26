Усі АЕС України працюють стабільно та у штатному режимі

Усі атомні електростанції України стабільно працюють у штатному режимі. Мовиться про Запорізьку, Рівненську, Хмельницьку та Южно-Українську АЕС.

Мовиться про період станом на ранок 26 лютого. Зараз у роботі перебуває 10 енергоблоків, а виробіток електроенергії – стабільний.

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Який саме стан справ на АЕС

У планових ремонтах перебувають енергоблоки №1 Рівненської АЕС та №2 Хмельницької АЕС. У холодному резерві – №5 та №6 Запорізької АЕС.

Блок №3 Южно-Української АЕС відключили від мережі. Його вивели у резерв із подальшим середнім плановим ремонтом. Трапилось це ще о 1:10 26 лютого.

Загалом станом на 10:00 поточна потужність оператора усіх чинних АЕС України становить 7675 МВт.

Ніяких порушень в умовах безпечної експлуатації не виявили. Радіаційний, протипожежний та екологічний стани не змінювались і перебувають у повній нормі. Території АЕС посилено наглядають.



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