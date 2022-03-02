Усі атомні електростанції України працюють стабільно

Попри воєнний стан, всі атомні електростанції України станом на 2 березня стабільно працюють. Вони безпечно виробляють електроенергію для потреб населення.

Порушення умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан – у межах норм.

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Підсилили нагляд за основним обладнанням реакторних відділень енергоблоків, приміщеннями та будівелями електростанцій, периметрами захищених зон і прилеглих територій.

Також запевнили, що потужність атомних станцій є достатньою для повноцінної життєдіяльності населення та промислових об'єктів.

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