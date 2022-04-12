Усі бояться бути затриманими, – соціолог про самоцензуру росіян

За даними "Левада-центру", з початком вторгнення Росії в Україну зріс на 20% рейтинг підтримки Путіна в Росії. Тепер близько 83% населення РФ схвалюють діяльність президента. Експерти кажуть, що росіяни просто бояться говорити та шукати правду.

Таку думку висловив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі 24 каналу.

До теми Ніхто у світі не піддавався такому тиску, пропаганда 24/7, – експерт про зомбування росіян

За його словами, не можна не довіряти "Левада-центру", бо це фахові незалежні соціологи. Антипович каже, що тут питання в тому, чи можна довіряти даним, отриманими в результаті опитування.

Коли в росіянина запитати, як він ставиться до Путіна, його першою думкою буде "хто це питає і що йому буде за відповідь". Тому всі показники – стосовно влади, війни в Україні, конкретно Путіна – вони на Росії є завищеними,

– заявив директор соціологічної групи "Рейтинг".

Олексій Антипович наголосив, що ці показники завищені через самоцензуру. "В них всі бояться бути затриманими, всі бояться висловлювати свою точку зору", – додав він.

Антипович про перехід російськомовних на українську та залякування росіян:



До слова, колишня співробітниця російського пропагандистського телеканалу "Перший" Марина Овсяннікова, яка влаштувала акцію у прямому ефірі, вже знайшла нову роботу. Вона стала позаштатною кореспонденткою німецької газети Die Welt та телеканалу Welt.