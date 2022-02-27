Над територією Сумщини літають ворожі дрони

Російський окупант продовжує атакувати Сумщину. Зокрема, на території області літають дрони.

Літальні апарати є винятково ворожими. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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Чиновники спростували припущення, що дрони можуть бути українськими. Вони впевнені у тому, що авіація саме Росії.

У самих Сумах же триває загроза обстрілу з артилерії. Через це по місту пролунала сирена, яка закликала містян негайно піти в укриття.

Зауважимо, що раніше повідомляли, що у напрямок Сум узагалі рухаються "Гради".



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