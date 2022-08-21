Усі, хто козацького роду, свого не віддадуть, – Зеленський привітав Усика з перемогою

Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика з перемогою в бою проти Ентоні Джошуа. Президент України пригадав, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть.

Адже Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа та захистив свої чемпіонські пояси. Відповідний допис президент опублікував відразу після перемоги нашого боксера.

Зауважте Я присвячую цей бій Україні, Збройним Силам, моїй команді, всій моїй країні, – Усик

Зеленський привітав Усика з перемогою в бою

Президент України зауважив, що це важка, але така важлива і потрібна перемога.

Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!

– сказав Володимир Зеленський.

Усик присвятив перемогу Україні

Сам Олександр Усик вже прокоментував перемогу. Спочатку він подякував всім тих, хто за нього молився: "Я хочу подякувати Богові за допомогу, яку він мені її сьогодні дав. Бо він мені її багато дав. Мій бог – Ісус Христос".

Також боксер розповів, кому присвятив цю перемогу.

Я присвячую цей бій державі Україна, Збройним Силам, моїй команді, всій моїй країні та тим, хто її боронить,

– заявив Усик.

Український боксер додав, що у майбутньому він хоче провести бій проти Тайсона Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом за версією WBC. Саме цього звання бракує Усику, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.

"Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі", – наголосив Усик.

Коротко про перемогу Олексанлра Усика

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