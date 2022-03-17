Усі колаборанти мають постійно відчувати за спиною придих смерті

Війна створює нові проблеми, які доведеться вирішувати після неї. Такі собі міни уповільненої дії.

Армія рабів

Наприклад, участь примусово мобілізованих на окупованих територіях Донецької та Луганської областе у військових діях проти своєї країни. Багато хто з них хоче здатися за першої ж нагоди, але бояться відповідальності, якою їх залякують росіяни.

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А чітких сигналів із цього приводу українська держава їм не надсилає. А нам же потім жити, якщо не з ними, то з їхніми дружинами, матерями та дітьми на звільненому Донбасі…

Полювання на запроданців

Ще одна проблема – колаборація на нових окупованих територіях. Почувши перегар нових господарів, вся ця опзж*пна гниль не просто повилазила на керівні позиції, а й активно здає окупанту українських активістів, журналістів і взагалі всіх "неблагонадійних".

Тут сигнали від держави є, але вони радше юридичні, ніж практичні. А кримінальною відповідальністю їх зараз не злякаєш. Отже, потрібні інші, більш чутливі дії. Наприклад, вибачте за нетолерантне слово, терор.

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Усі колаборанти повинні постійно відчувати за спиною придих смерті. На мій погляд, це зараз має стати одним із головних завдань не лише спецслужб, а й усіх патріотичних громадян. При цьому не обов'язково вбивати. Важливо фіксувати факти зради та публікувати їх. Щоб зрадники знали, що ми знаємо, і що покарання може бути за кожним рогом, з будь-якого вікна…

Ну, а якщо окупаційний "мер" якогось Мелітополя раптом не вийде на роботу… У будь-якому випадку, хто не може стріляти, може збирати інформацію. Кидаємо в приват, будемо верифікувати, систематизувати й відправляти далі.

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