У Раді акапельно виконали гімн України: дивовижне відео

Верховна Рада України 3 березня зібралася на засідання та перед ним там пролунав гімн. Він яскраво продемонстрував, що всім народним обранцям не байдужа доля країни.

Депутати зібралися 3 березня та схвалили 14 законів та одну постанову. Всі вони пов'язані з війною, яку Росія розв'язала в Україні.

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Депутати теж взялись за зброю

На записі помітно, що дуже багато з депутатів у військовій формі. Також є ті, в кого лише жовта стрічка на руці. А це за останні дні стало одним із символів мужньої боротьби українського народу проти загарбників.

Нардепи 3 березня виконали гімн України: дивіться відео

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Повний текст допису з фейсбуку Євгенії Кравчук:

Гімн України у виконанні народних депутатів України. 3 березня, 2022 рік.