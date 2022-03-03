У Раді акапельно виконали гімн України: дивовижне відео
Джерело:фейсбук Євгенії Кравчук
Верховна Рада України 3 березня зібралася на засідання та перед ним там пролунав гімн. Він яскраво продемонстрував, що всім народним обранцям не байдужа доля країни.
Депутати зібралися 3 березня та схвалили 14 законів та одну постанову. Всі вони пов'язані з війною, яку Росія розв'язала в Україні.
Більше про це Рада схвалила 14 законів та одну постанову через розв'язану Росією війну
Депутати теж взялись за зброю
На записі помітно, що дуже багато з депутатів у військовій формі. Також є ті, в кого лише жовта стрічка на руці. А це за останні дні стало одним із символів мужньої боротьби українського народу проти загарбників.
Нардепи 3 березня виконали гімн України: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Повний текст допису з фейсбуку Євгенії Кравчук:
Гімн України у виконанні народних депутатів України. 3 березня, 2022 рік.