Усі області, крім однієї, потрапили у жовту зону карантину

Майже всі регіони України станом на 18 травня відповідають показникам жовтої зони карантину. Лише Донецька область – у помаранчевій зоні.

Міністерство охорони здоров'я вкотре оновило карантинні зони в Україні. До речі, напередодні "помаранчевою" була Черкаська область.

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Наразі рівень захворюваності у Донецькій області перевищує норму. Тому МОЗ рекомендує віднести її у помаранчеву зону.

Зауважимо, помаранчева зона карантину сигналізує про наближення регіону до червоної зони. Вона передбачає також обмеження зеленої та жовтої зони.

Обмеження жовтої зони

Масові заходи дозволені у разі заповненості зали на 50%.

На спортивних матчах можуть бути зайняті 50% глядацьких місць.

Ресторанам та кафе дозволяють працювати до 24:00.

Навчальні заклади можна відвідувати групами до 20 осіб.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 18 травня COVID-19 в Україні підхопили понад 2,1 мільйона людей. За добу 17 травня коронавірус діагностували у 4 095 осіб, найбільше серед мешканців Донецької області.

Впродовж доби 258 хворих, на жаль, померли, а 17 751 – одужав.

За період кампанії з вакцинації щеплення проти вірусу отримали 948 332, з них 27 454 – завершили вакцинацію.

МОЗ щодня оновлює поділ областей на карантинні зони. За цими даними Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалює рішення щодо послаблення або посилення карантину в регіонах.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу