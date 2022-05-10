Про це заявили у Національній гвардії України 10 квітня. Наголосили, що Маріуполь є місцем ганьби Росії, яка нехтує всіма правилами й законами.
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"Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі" і продовжують працювати над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти", – сказали у Нацгвардії.
Вирішити не лише на полі бою
У формуванні наголосили, що військові понад 2 місяці обороняють місто та охороняють стратегічний об'єкт. Мовиться про такі формування:
- Окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов";
- 12-та бригада Національної гвардії України;
- 36-та окрема бригада морської піхоти.
Також на варті героїчно стоять прикордонники, поліцейські, добровольці та тероборона Маріуполя.
Усі вони герої. Усі вони мають бути врятовані – і це одне із головних завдань, яке має бути вирішене, і не лише на полі бою, а й на міжнародному рівні!,
– заявили у Нацгвардії.