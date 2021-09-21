Усі опозиційні фракції виступили проти відставки Разумкова

Усі опозиційні фракції виступили проти відставки Дмитра Разумкова. Зокрема таку думку висловили у "Голосі", "Європейській солідарності", "Батьківщині", "Опозиційній платформі – За життя".

Кілька представників різних опозиційних фракцій висловили свою позицію. Це трапилось в кулуарах Верховної Ради 21 вересня.

До теми "Слуга народу" поставила Разумкова в шпагат, – журналіст про призначення голови апарату Ради

Опозиційні фракцїі проти відставки Разумкова

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що глава Верховної Ради очолював виборчий список партії "Слуга народу" і тому несе відповідальність разом із президентом Володимиром Зеленським за "весь балаган", який вони привели до парламенту.

Але треба віддати належне – він намагається відстояти хоча б мінімальну незалежність парламенту,

– заявила нардепка.

Додала, що вони були єдиною фракцією, що не голосувала за його призначення.

"Я боюся, що ми будемо єдиною фракцією, що не голосуватиме за його звільнення", – відзначила Геращенко.

Він виконує своє завдання…, – "Голос" про Разумкова

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк також повідомив, що його команда відставки Разумкова не підтримує.

Точно не підтримуватимемо... Ми за нього голосували. Він виконує своє завдання... І це дуже добре, що він працює за регламентом",

– заявив Железняк.

У "Опозиційній платформі – За життя" теж не підтримують заміни спікера. Ба більше, вважають, що Разумков "займає абсолютно державницьку позицію, тому він із повагою ставиться і до своєї провладної фракції, і до опозиції, дає можливість висловитися, він дотримується регламенту".

Єдина причина, чому його хочуть замінити – тому що він не повним обсягом ручний і не виконує всіх забаганок Офісу Президента,

– вважає співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко.

Він наголосив, що Україна – парламентсько-президентська республіка і Верховна Рада не має бути філією ОП.

У політиці можна піти на будь-яку підлість, але на таку – навряд чи зважаться, – Соболєв

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв розповів, що монобільшість замінити Разумкова не наважиться.

Мені здається, що обговорення цієї теми нині є передчасним, тому що все-таки десь у глибині душі думаю, що хоч у політиці можна піти на будь-яку підлість, але на таку – навряд чи зважаться",

– сказав політик.

Водночас Соболєв наголосив, що якщо у фракції більшості складеться ситуація, коли "перший номер їхнього партійного виборчого списку на виборах до парламенту стане черговою жертвою цього режиму, об яку витерли ноги, то це характеризуватиме "Слуг народу" і (покаже – 24 канал) кому вони служать".

Він також заявив, що:

головне в парламентській роботі – чітке дотримання регламенту спікером і його заступниками, які виконують повноваження голови Ради за його відсутності;

"ключова перевірка буде буквально найближчими днями, коли вирішать розглядати законопроект №5600 (про зміни до Податкового кодексу і законів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень – 24 канал), коли почнуть розглядати закон про олігархів (№5599 – 24 канал). Ось тоді ми і подивимося, дотримується регламент чи ні. Тому що всі спроби змінити процедуру в обхід регламенту стануть спробами протягнути законопроєкт".

Він також пригадав, що згодом через це "змушені виправляти вже сотні тих помилок, які призводять до страшних ситуацій і у економіці, і в соціальній політиці, і в цілому в роботі парламенту".

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