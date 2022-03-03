Усі пацієнти Бородянської центральної районної лікарні – врятовані
Джерело:телеграм Київська ОДА
Пацієнтів Бородянської центральної районної лікарні вдалося вивезти в безпечне місце. Усі хворі врятовані, лікарі продовжують залишатися на місцях.
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у мережі радісну звістку – усі пацієнти Бородянської центральної районної лікарні врятовані.
Читайте також Ворог не пропускає продовольчу допомогу до мирного населення на Київщині
Пацієнти лікарні – у безпеці
Завдяки злагодженим діям та допомозі територіальної оборони Бородянки та Бучанського району всі хворі Бородянської ЦРЛ вивезені в безпечне місце по сформованому коридору,
– зазначив Кулеба.
Він додав, що серед врятованих 8 – тяжкохворі.
Водночас лікарі лишилися на своїх місцях, аби й надалі виконувати свої обов'язки та надавати допомогу пораненим.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!