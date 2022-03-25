Усі на планеті мають знати, що робить Росія, – Зеленський про воєнні злочини окупантів

Весь світ повинен знати, до яких звірств Росія вдається в Україні. Володимир Зеленський й надалі інформуватиме про це народ інших країн.

На цьому президент наголосив у своєму зверненні ввечері 25 березня. Він пояснив, що трагічною залишається ситуація, зокрема, у Маріуполі, пише 24 канал.

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Росіяни мають відповісти за свої злочини

Зеленський підкреслив, що російські військові не допускають у Маріуполь жодних гуманітарних вантажів. Натомість використовують місцевих у постановках для своїх пропагандистів.

"Про такий огидний цинізм окупантів, про всі воєнні злочини Росії проти мирних мешканців героїчного Маріуполя й інших міст я буду й надалі дуже детально інформувати народи інших країн", – запевнив він.

Це дуже важливо. Не тільки політиків та урядовців, а саме народи. Усі на планеті мають знати, що робить Росія,

– підкреслив політик.

Й додав, що відповідальність за злочини проти українського народу має стати для російських військових невідворотною й максимально жорсткою.

Вечірнє звернення Зеленського за 25 березня: відео