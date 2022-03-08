Усі посли США мають переконувати інші країни приєднатися до санкцій проти Росії, – Нуланд

Американська дипломатка та заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що усі дипломати країни отримали інструкції, щоб переконати інші країни долучитися до антиросійських санкцій.

Американські посли тепер мають закликати представників інших країн долучитися до санкційних заходів проти країни-агресора.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Вже багато країн цивілізованого світу підтримали та ввели санкції проти Росії. Та зупинятися не варто. Країна-окупант має зрозуміти – чим довше вона продовжує боротьбу з Україною, тим менше в неї шансів економічно вижити.

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