Усі потяги, які затримувалися через ракетний удар на Львівщині, продовжили рух

Російські ракети 1 червня пошкодили залізничну інфраструктуру на Львівщині. Внаслідок цього трапилася затримка потягів. Однак невдовзі усі вони продовжили рух.

Наразі точно невідомо, куди саме влучили ракети окупантів. Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький обіцяв розповісти детальніше про наслідки обстрілу вранці 2 червня.

До теми Удару по Бескидському тунелю не було, але пошкодили саме залізницю, – Камишін

Усі потяги, які зупинилися внаслідок обстрілу, рушили

Глава Укрзалізниці Олександр Камишін розповів, що російські загарбники 1 червня вчергове завдали удару по інфраструктурі Львівської залізниці. Внаслідок цього трапилася затримка трьох потягів. Вони перебували у безпечних місцях, тож загрози для життя пасажирів не було. Зокрема зупинилися наступні поїзди:

№ 30 Ужгород – Київ;

№ 13 Солотвино – Київ;

№ 145 Львів – Ужгород.

О 1:46 Камишін повідомив, що один з цих потягів вже розпочав рух. Приблизно через пів години рушили й інші 2 поїзди.

Другий та третій пасажирські поїзди теж поїхали. Все буде добре!,

– написав глава Укрзалізниці.

Коротко про обстріл Львівщини російськими окупантами

Через загрозу ворожого обстрілу на території усієї України оголосили повітряну тривогу. Зокрема, приблизно о 21:30 сирени почали лунати й на Львівщині.

Через годину місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибухів. Цю інформацію також підтвердили у Львівській обласній військовій адміністрації. Голова ОВА Максим Козицький закликав не залишати укриттів.

Пізніше очільник області повідомив, що ворожі ракети влучили в об'єкт транспортної інфраструктури. Спершу було відомо лише про двох постраждалих. Однак через деякий час Козицький повідомив, що внаслідок атаки росіян зазнали поранень 5 цивільних.

Медики їх оглянули та надали необхідну допомогу. Постраждалі перебувають у легкому або стані середньої важкості. Загрози для їхніх життів немає.

Водночас Камишін додав, що ніхто із залізничників не постраждав.

Варто подивитися – Патрушев заявив, що Польща почала захоплювати Захід України

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко одразу ж після обстрілу повідомив у телеграмі, що ракета загарбників влучила по Бескидському тунелю. Однак невдовзі він редагував свій допис. Камишін наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності.