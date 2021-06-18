Усі пункти пропуску з Польщею незабаром відкриють: дата

Мовиться про "Устилуг", "Смільницю" та "Угринів". Про це повідомив заступник директора департаменту та начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк.

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За словами Лисюка, коли відкриють пункти пропуску, пасажиропотік та черги зменшаться.

Зараз приймає рішення польський уряд, і нас буде офіційно поінформовано про те, що з 23 червня будуть відкриті пункти пропуску, які наразі не працюють. Це "Смільниця", "Угринів", "Устилуг",

– сказав посадовець.

За словами Лисюка, в ЄС краще їхати з понеділка по середу. Річ у тім, що тоді черг на кордонах немає.

Які пункти пропуску відкриті зараз

Наразі працюють такі пункти пропуску: