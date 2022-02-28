Усі служби працюють у штатному режимі, підсилюємо блокпости, – Садовий про ситуацію у Львові

Мер Львова каже, щ в місті працюють над тим, аби підсилити блокпости та допомогти поліцейським. Зараз понад 3 тисячі львів'ян патрулюють місто.

Садовий повідомляє, що станом на ранок 28 лютого у місті спокійно. Всі служби Львова надалі працюють у звичному режимі.

Зверніть увагу Кількість евакуаційних потягів зі Львова збільшилась, – ОДА

Зараз на блокпостах великі черги на в’їзд у місто. Працюємо над тим, аби підсилити наші пости та допомогти поліцейським з перевіркою авто, щоб пришвидшити проїзд,

– каже мер Львова.

На щастя, ніч у Львові минула спокійно. Через опади вночі 28 лютого на вулицях міста працювала снігоприбиральна техніка.

Громадський транспорт надалі курсує: 98 трамваїв та тролейбусів, 129 автобусів. Перебоїв з постачанням води, світла та газу не має.

Також Садовий дякує львів'янам, які активно допомагають поліцейським. Долучитися може кожен. Для цього слід звернутися в найближчу районну адміністрацію Львова.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.