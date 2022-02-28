Усі в укриття: у Києві оголосили повітряну тривогу

Вранці 28 лютого кияни вчергове прокинулися від звуків сирени. У столиці оголосили повітряну тривогу.

Російські загарбники досі намагаються захопити Київ. Через загрозу обстрілів містяни повинні по кілька разів на день шукати укриття.

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У Києві лунають сирени

Приблизно о 6:06 у столиці увімкнули систему оповіщення. Усіх місцевих жителів закликали піти в укриття.

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!,

– мовиться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, що перебувати в сховищах необхідно, доки не почуєте відповідного сигналу або сповіщення про відбій повітряної тривоги.

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