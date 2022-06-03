Усіх поліцейських, які не прибули з окупованих територій, звільнили, – Клименко

На тимчасово окупованих Росією територіях залишилась частина працівників поліції. Їхнє керівництво видало указ, аби вони прибули на підконтрольну українській владі територію, однак це зробили не всі.

Про це розповів голова Національної поліції Ігор Клименко. Він зауважив, що це болюче питання, однак вони роблять все для його врегулювання.

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Усім правоохоронцям дали наказ

Як наголосив Клименко, він підписав наказ щодо прибуття поліцейських до місць дислокації згідно з оперативною та військовою обстановкою. До прикладу, правоохоронці з Мелітополя та Бердянська повинні були прибути в Запоріжжя, теж саме стосувалося тимчасово окупованих територій Херсонської, Луганської, Харківської областей.

Усіх поліцейських, які не прибули з окупованих територій у встановлений термін, звільнили з Національної поліції. Ми не виплачували їм зарплату,

– заявив Клименко.

Дехто перейшов на бік загарбників

За словами голови Нацполіції, серед правоохоронців, які залишились на тимчасово окупованих Росією територіях, є ті, хто таки перейшов на бік загарбників. Він наголосив, що деякі з них працюють не тільки в місцевій поліції, а й безпосередньо в органах окупаційної влади.

"Із загального штату у 130 тисяч – у нас зараз є більше ніж 60 підозр колишнім поліцейським за співпрацю з ворогом. Внутрішня безпека Національної поліції працює над цим та відстежує їх", – зазначив Клименко.

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Частина не змогла покинути окуповані території

Водночас він також додав, що є частина поліцейських, які не змогли покинути тимчасово окуповані території – хворі родичі, стан здоров'я та інше. Вони написали рапорти, що не можуть вийти через об'єктивні причини, утім, їх теж звільнили.

Їх звільнили, оскільки вони перебувають на окупованій території. Це великий ризик та велика ймовірність, що ворог може використати їхній статус для своєї пропагандистської машини,

– наголосив глава Нацполіції.

Ретельна перевірка прибулих

Клименко також зауважив, що усі правоохоронці, які прибули й продовжують прибувати з тимчасово окупованих територій, ретельно перевіряють. Зокрема кожен з них проходить поліграф та співбесіди, на яких визначають, де його зброя, службове посвідчення, що робив на окупованій території. Зазначається, що перевіркою також займаються працівники Служби безпеки України.

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"Якщо поліцейський проходить перевірку, тоді ми визначаємо, чи можна його допускати до виконання завдань у складі Нацполіції. Якщо ж йому це не вдається, то ним займаються вже інші органи", – повідомив Клименко.

Поліцейські, які перейшли на бік окупантів

Поліцейські, які залишились в окупованому Маріуполі, самостійно перейшли на бік російських нелюдів, які зруйнували їхнє місто. Вони вирішили піти на роботу в окупаційні органи квазіреспубліки на Донеччині.

У Мелітопольському районі Приазовський відділ поліції перейшов на бік окупантів і став якоюсь "народною міліцією". За інформацією, серед зрадників України є навіть учасники АТО.

У тимчасово окупованому Куп'янську, що на Харківщині, 2 працівників поліції віддали зброю та боєприпаси до неї російським загарбникам. Державне бюро розслідувань вже повідомило їм про підозру.

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