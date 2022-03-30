Усик не підтримає Московський патріархат, – митрополит про заборону російської церкви

В Україні вирішили заборонити російську православну церкву. Не всі церкви одразу заявили про вихід з Московського патріархату, але це не означає, що вони підтримують Росію.

Про це заявив митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко в ефірі 24 каналу.

До слова, Віру ніхто не змушуватиме змінювати, – митрополит про законопроєкт щодо заборони РПЦ

За його словами, питання заборони російської церкви в Україні неоднозначне.

Але потрібно чітко розділити, що той же Олександр Усик не підтримає Московський патріархат та патріарха Кирила. Він є духовною дитиною митрополита Онуфрія. Такі люди вважають себе причетними до УПЦ, яка перебуває під Московським патріархатом,

– пояснив митрополит.

Олександр Драбинко вважає, що було б простіше, якби Собор УПЦ МП заявив про вихід з Московського патріархату. "То нікуди не дівся б митрополит Онуфрій, нікуди не дівся б Олександр Усик. Тоді не було б розділення серед українських православних людей", – додав він.

Митрополит додав, що таке розділення може породити тільки небажання вийти з Московського патріархату нашого керівництва УПЦ МП.

Зазначимо, що боксер Олександр Усик неодноразово піддавався критиці через свої релігійні переконання і відвідування храмів московського патріархату. Він приятелює з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.



До того ж, через участь у зйомках російського фільму про церкви Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в базу "Миротворця". Спортсмени у стрічці розповідають про свою дружбу з росіянами та просувають тезу про "єдиний народ".

Митрополит про заборону Московського патріархату, перехід до ПЦУ та віру:



До слова, в Україні планують повністю заборонити діяльність Російської православної церкви для захисту суверенітету та територіальної цілісності держави. Вже навіть подали відповідний законопроєкт до Верховної Ради.

Що передбачає законопроєкт щодо РПЦ: коротко