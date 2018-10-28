Усик показав, як відпочиває зі своїми чемпіонськими поясами: фото

Абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик готується до бою з Тоні Белью. Одна зі складових підготовки – правильний відпочинок.

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Відпочиває Усик у часі між тренуванням у кімнаті, де над його ліжком висять його чемпіонські пояси.

Нагадаємо, що бій Усик – Белью офіційно відбудеться 10 листопада в Манчестері. У бою з Белью Усик проведе перший захист поясів WBA, WBO, WBC і IBF. У разі перемоги Олександр планує відмовитися від своїх титулів і перейти в суперважку вагу.

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