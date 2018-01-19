Усик потролив суперника і показав, як "моржує": з’явилось відео

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO, українець Олександр Усик у жартівливій манері відгукнувся про свого майбутнього суперника Майріса Бріедіса.

Бій Усик – Брієдіс відбудеться 27 січня у Ризі. Букмекери вже віддають перевагу українському чемпіону.

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Напередодні поєдинку Олександр Усик поспілкувався зі журналістами у Києві на прес-конференції у мультиспейсі Klitschko Expo. Українець доволі неоднозначно оцінив свого майбутнього суперника по півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.

За його словами, Брієдіс є контратакуючим боксером, який любить чекати помилок суперника.

Мої враження від Брієдіса? Позитивні. Він простий, спокійний і адекватний хлопець. Не такий як Хук, який говорив про такі дурниці перед нашим з ним боєм. Майріс – контратакуючий боксер, який любить вичікувати, щоб провести свою атаку… Якщо взяти крайній поєдинок Брієдіса, то, напевно, занадто багато "обнімань" було. Але знову таки, один з боксерів це робив, другий – давав це робити,

– жартівливо зазначив Усик.

На своїй сторінці в Instagram боксер показав, що перед боєм не б’є байдиків. На свято Водохреща за незмінною традицією він скупався в ополонці.

17 січня Олександр Усик відсвяткував свій 31-й день народження.