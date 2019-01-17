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      Усик радикально поміняв зачіску: фото

      1311 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик

      17 січня 2019 року абсолютному чемпіону світу з боксу Олександру Усику виповнилося 32 роки. Ранок у свій день народження він розпочав зі зміни іміджу.

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      Усик у своєму Instagram виклав фото, як у нього за один день змінилася зачіска. При цьому двічі. Спочатку він залишив собі лише козацький чуб, а потім поголився налисо.

      Варто зазначити, що свій день народження Усик зустрів на Балі.

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      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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