Усик радикально поміняв зачіску: фото
17 січня 2019 року абсолютному чемпіону світу з боксу Олександру Усику виповнилося 32 роки. Ранок у свій день народження він розпочав зі зміни іміджу.
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Усик у своєму Instagram виклав фото, як у нього за один день змінилася зачіска. При цьому двічі. Спочатку він залишив собі лише козацький чуб, а потім поголився налисо.
Варто зазначити, що свій день народження Усик зустрів на Балі.
Джерело: 24 Канал
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