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      Усик та Ломаченко-старший – найкращі боксер та тренер за версією американських журналістів

      88 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик

      Асоціація американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA) роздала нагороди найкращим боксерам, тренерам промоутерам і людям, які працюють у боксі. Українці теж не залишилися без нагород.

      Так, найкращим боксером у 2018 році BWAA визнала абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Журналісти відзначили всі три бої, які провів українець – проти Марієса Брієдіса, Мурата Гассієва та Тоні Белью. При цьому всі три поєдинки Усик провів на території суперників.

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      Найкращим тренером назвали Анатолія Ломаченка. Саме він допомагав готуватися до чемпіонських боїв Усику, а також підготував свого сина Василя Ломаченка до здобуття титулу чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO.

      Варто додати, що менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас отримав нагороду у своїй номінації.

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      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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