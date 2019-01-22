Усик та Ломаченко-старший – найкращі боксер та тренер за версією американських журналістів

Асоціація американських журналістів, які пишуть про бокс (BWAA) роздала нагороди найкращим боксерам, тренерам промоутерам і людям, які працюють у боксі. Українці теж не залишилися без нагород.

Так, найкращим боксером у 2018 році BWAA визнала абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Журналісти відзначили всі три бої, які провів українець – проти Марієса Брієдіса, Мурата Гассієва та Тоні Белью. При цьому всі три поєдинки Усик провів на території суперників.

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Найкращим тренером назвали Анатолія Ломаченка. Саме він допомагав готуватися до чемпіонських боїв Усику, а також підготував свого сина Василя Ломаченка до здобуття титулу чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO.

Варто додати, що менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас отримав нагороду у своїй номінації.

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