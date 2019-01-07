Усик закликав українців вірити в Бога, а не у патріархати: відео

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик привітав усіх українців з Різдвом.

У своєму зверненні Усик закликав українців до віри в Бога. Він звернувся до них українською мовою. На думку боксера, головне – це віра в Бога, а не в патріархати.

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Я хочу привітати всіх з прийдешнім Різдвом. Вірте у Бога, друзі, а не у патріархати, церкви, батюшок. Вірте у Бога. І тоді у вас все буде добре,

– сказав Олександр.

А далі Усик уже українською мовою прочитав різдвяну колядку.

"Світ засвітився, Христос народився. Ми його славимо, пісні співаємо. А всіх-всіх-всіх людей зі святом вітаємо. Христос народився. Славімо його. Зі святом, друзі", – додав він.

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