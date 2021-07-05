Усім 174 компаніям, які потрапили під санкції РНБО, заблокували активи

В Україні повністю заблокували активи 174 компаній, пов'язаних з контрабандою. Сталося це після санкцій Ради нацбезпеки та оборони.

Як зазначили у СБУ, блокування активів відбулося у межах боротьби Служби безпеки із системною контрабандою.

Важливо Поліція спіймала ще одного "кримінального авторитета" зі санкційного списку РНБО

Як обмежили діяльність компаній:

20 підприємствам зупинили дію дозволів на брокерську діяльність,

5 – зупинили дозволи на експлуатацію митних складів,

5 – виключили з переліку місць доставки.

Зауважимо, що в Україні почали боротися з контрабандою за допомогою санкцій РНБО. Так, 2 квітня 2021 року вперше в історії держави запровадили персональні санкції проти осіб, яких можна назвати ТОП-10 української контрабанди.

До теми Санкції РНБО проти Топ-10 українських контрабандистів: що відомо про цих людей

Згодом санкційний список почав поповнюватися компаніями, які також тою чи іншою мірою пов'язані з контрабандою.