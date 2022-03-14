Усім лікарям і медичним сестричкам, – Зеленський подякував українським медпрацівникам

Президент Володимир Зеленський у сьогоднішньому зверненні до нації подякував медикам за їхню роботу.

У неділю, 13 березня, лідер України відвідав госпіталь із пораненими українськими військовими.

Зверніть увагу У цьому ж госпіталі лікують полоненого військового з Рязані, – Зеленський про візит до поранених

Президент України звернувся до медиків

Володимир Зеленський подякував українським медикам за їхню роботу у цей час.

Я вдячний усім лікарям і медичним сестричкам, які працюють у Києві, в Дніпрі, у Вінниці, у Львові, в Чернігові, на Донбасі, у Харкові, у Мелітополі, у Маріуполі. Усім!,

– сказав президент.

Зокрема, у своїй промові Володимир Зеленський згадав наступні медичні заклади:

Військовий госпіталь міста Маріуполя,

Військовий мобільний госпіталь міста Покровська,

Військовий мобільний госпіталь міста Часів Яр,

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону,

Військовий госпіталь міста Черкаське,

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, місто Вінниця,

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, місто Львів,

Військово-медичний лікувально-реабілітаційний центр, вийшов з Ірпеня, але продовжує працювати.

Звернення Володимира Зеленського від 13 березня: дивитися відео