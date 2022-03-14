Усім лікарям і медичним сестричкам, – Зеленський подякував українським медпрацівникам
14 березня 2022 , 01:02Читать новость на русском
Президент Володимир Зеленський у сьогоднішньому зверненні до нації подякував медикам за їхню роботу.
У неділю, 13 березня, лідер України відвідав госпіталь із пораненими українськими військовими.
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Президент України звернувся до медиків
Володимир Зеленський подякував українським медикам за їхню роботу у цей час.
Я вдячний усім лікарям і медичним сестричкам, які працюють у Києві, в Дніпрі, у Вінниці, у Львові, в Чернігові, на Донбасі, у Харкові, у Мелітополі, у Маріуполі. Усім!,
– сказав президент.
Зокрема, у своїй промові Володимир Зеленський згадав наступні медичні заклади:
- Військовий госпіталь міста Маріуполя,
- Військовий мобільний госпіталь міста Покровська,
- Військовий мобільний госпіталь міста Часів Яр,
- Військово-медичний клінічний центр Східного регіону,
- Військовий госпіталь міста Черкаське,
- Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, місто Вінниця,
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, місто Львів,
- Військово-медичний лікувально-реабілітаційний центр, вийшов з Ірпеня, але продовжує працювати.
Звернення Володимира Зеленського від 13 березня: дивитися відео