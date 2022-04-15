Усім в укриття: майже в усіх областях повітряна тривога

15 квітня 2022 , 11:50
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У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Не нехтуйте власною безпекою та спустіться в укриття.

В укриттях потрібно бути допоки сирена не сповістить про відбій. Слідкуйте за повідомленнями місцевої влди.

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Де оголосили тривогу

Тривогу оголосили в наступних областях:

  • Київській та в Києві;
  • Львівській;
  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Тернопільській;
  • Чернівецькій;
  • Хмельницькій;
  • Волинській;
  • Рівненській;
  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Луганській;
  • Запорізькій;
  • Миколаївській;
  • Одеській;

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Автор: Іван Магуряк