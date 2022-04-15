Усім в укриття: майже в усіх областях повітряна тривога
15 квітня 2022 , 11:50Читать новость на русском
У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Не нехтуйте власною безпекою та спустіться в укриття.
В укриттях потрібно бути допоки сирена не сповістить про відбій. Слідкуйте за повідомленнями місцевої влди.
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Де оголосили тривогу
Тривогу оголосили в наступних областях:
- Київській та в Києві;
- Львівській;
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Тернопільській;
- Чернівецькій;
- Хмельницькій;
- Волинській;
- Рівненській;
- Житомирській;
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Полтавській;
- Сумській;
- Харківській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Луганській;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Одеській;
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