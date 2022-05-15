Усім в укриття: у більшості областей України оголосили повітряну тривогу

Через загрозу ворожого обстрілу в багатьох містах України оголосили повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунають у Львівській, Київській, Одеській, Кіровоградській та інших областях

Ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна. Адже внаслідок ворожих обстрілів вже загинули багато мирних українців, зокрема дітей.

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Майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Тож близько 3:26 15 травня в багатьох областях почали лунати сирени. Зокрема, через загрозу ворожого обстрілу повітряну тривогу оголосили у:

Львівській,

Волинській,

Тернопільській,

Рівненській,

Івано-Франківській,

Закарпатській,

Чернівецькій,

Хмельницькій,

Житомирській,

Київській,

Вінницькій,

Черкаській,

Кіровоградській,

Одеській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Полтавській,

Чернігівській областях.

Окрім цього, повітряна тривога триває на Луганщині. Її оголосили ще 4 квітня, тобто вже понад 40 днів тому.

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