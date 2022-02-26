Усім вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, – МВС України
Джерело:телеграм-канал МВС України
Українське міністерство внутрішніх справ закликало громадян вимкнути геолокацію у мобільних телефонах. А також – подбати, аби це зробили й близькі.
Це повідомлення з'явилося ввечері 26 лютого на офіційній сторінці МВС України в телеграмі. Там наголосили, що це – вимога часу.
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Що кажуть у МВС
Мовляв, "мітки" у більшості випадків вже знешкодженні. Саме тому ворог починає орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку. Відомство попросило поширити це повідомлення у громадах.
Як вимкнути геолокацію в телефоні: інструкція для користувачів iOS та Android – за посиланням.
Згодом у МВС написали, що інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності. Водночас там закликали не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами геолокації.
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