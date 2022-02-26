Усім вимкнути геолокацію у мобільних телефонах, – МВС України

Українське міністерство внутрішніх справ закликало громадян вимкнути геолокацію у мобільних телефонах. А також – подбати, аби це зробили й близькі.

Це повідомлення з'явилося ввечері 26 лютого на офіційній сторінці МВС України в телеграмі. Там наголосили, що це – вимога часу.

Читайте також Росія атакувала українські міста: де відбулися бої​

Що кажуть у МВС

Мовляв, "мітки" у більшості випадків вже знешкодженні. Саме тому ворог починає орієнтуватися за скупченням мобільного трафіку. Відомство попросило поширити це повідомлення у громадах. ​

Як вимкнути геолокацію в телефоні: інструкція для користувачів iOS та Android – за посиланням.

Згодом у МВС написали, що інформація про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності. Водночас там закликали не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами геолокації.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.