Услід за "Опоблоком" суд заборонив проросійську партію "Соціалісти"

Восьмий апеляційний адміністративний суд 13 червня заборонив партію "Соціалісти". Саме її і РНБО, і Мін'юст вважають проросійською.

Майно партії "Соціалісти" та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Однак це рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

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Цього разу суд дав змогу почути позицію Мін'юсту — засідання було відкрите.Під час розгляду не було представника партії "Соціалісти", і відозву на позов вони не подали.

"На суді СБУ озвучила кілька тез щодо партії, які звучать, як серйозні звинувачення, варті не тільки заборони партії, але й кримінальних проваджень щодо її представників. Утім докази на підтвердження цих тез у межах судового засідання так і не озвучили й розглянули. Можливо, такі докази є у матеріалах справи, але нам про це достеменно невідомо", – зазначив провідний аналітик з партійних фінансів Ігор Фещенко.

Що відомо про партію "Соціалісти" Вона була заснована у серпні 2014 року під назвою "Робітників, селян, інтелігенції України". Актуальну назву "Соціалісти" партія отримала у лютому 2015 року. Риторика представників партії всі ці роки була приблизно однакова — акцент на "проєвропейськості" (програму партії нібито взяли у якихось європейських соціалістів), гасла за все хороше і проти всього поганого та критика влади (і Порошенка, і Зеленського).

Ставлення партії до Росії

Про Росію представники партії висловлювалися досить специфічно. В одному з інтерв'ю за липень 2015 року один із тодішніх лідерів політсили Леонід Кожара критикував українську владу з нібито:

невиконання Мінських угод,

ізоляцію Донбасу,

небажання проводити прямі переговори з "адміністративною владою" на Донбасі.

Про відповідальність Росії за війну на сході України Кожара не згадував, говорячи лише, що "роль Росії достатньо висока, оскільки конфлікт на Донбасі відбувається безпосередньо біля кордонів РФ".

В Україні закривають проросійські партії

8 червня було закрите засідання щодо заборони "Опоблоку" і рішення суду було аналогічним. Окрім того, Мін'юст подав позови про заборону ще 10 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність "призупинило" РНБО. Серед них:

"Опозиційна платформа – За життя",

"Партія Шарія",

"Наші",

"Ліва опозиція",

"Союз лівих сил",

"Держава",

"Прогресивна соціалістична партія України",

"Соціалістична партія України",

"Блок Володимира Сальдо".

Заборонити партію замало

Лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська сказав, що лише однією забороною партій таку проблему не вирішити. За її словами, політики, які керували цими партіями і обиралися від них, можуть створювати нові партії і знову балотуватися.

Таке ми спостерігали після заборони Компартії і після того, як "зникла" "Партія регіонів". Всі колаборанти та держзрадники мають бути притягнуті до відповідальності. Лише після вироку суду вони не можуть знову йти у політику,

– наголосила вона.

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