Маємо просування на Донеччині та інші задуми: Зеленський заінтригував заявою

ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Президент Зеленський повідомив про успіх України на Сході.

Глава держави зробив заяву щодо ситуації на фронті. Зокрема, Зеленський наголосив, що Україна просувається вперед на Донецькому напрямку.

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Задуми, які реалізуються

За підсумками чергової Ставки Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті.

Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються,

– наголосив український лідер.

Крім того, він розглянув звіт щодо обстрілів Херсонщини, куди ворог скинув двадцять шість КАБів за останню добу.

Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор,

– зазначив президент.

Є прогрес у виявленні зрадників. Зеленський розповів, що СБУ викрила навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому.

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