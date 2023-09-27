Маємо просування на Донеччині та інші задуми: Зеленський заінтригував заявою
Джерело:Володимир Зеленський
ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Президент Зеленський повідомив про успіх України на Сході.
Глава держави зробив заяву щодо ситуації на фронті. Зокрема, Зеленський наголосив, що Україна просувається вперед на Донецькому напрямку.
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Задуми, які реалізуються
За підсумками чергової Ставки Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті.
Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються,
– наголосив український лідер.
Крім того, він розглянув звіт щодо обстрілів Херсонщини, куди ворог скинув двадцять шість КАБів за останню добу.
Наслідки ліквідовують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор,
– зазначив президент.
Є прогрес у виявленні зрадників. Зеленський розповів, що СБУ викрила навідників, які коригували нічний удар по Києву тиждень тому.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Генерал Олександр Тарнавський анонсував хороші новини на Таврійському напрямку. "Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", – зазначив він.
- За минулу добу на фронті відбулося 26 бойових зіткнень. Україна продовжує просуватися на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Водночас росіяни намагаються наступати біля Мар'їнки, наші воїни там перебувають в обороні.
- Полковник запасу Роман Світан припустив, що до нового року ЗСУ має час, аби зайти у Крим. За його словами, до півострова можна "зайти через Армянськ, через Перекоп, плюс, повітряний, морський десант".