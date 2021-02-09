Успіх України у справі MH17: як відреагували в Росії

У Нідерландах визнали, що є недостатньо доказів, аби визнати Україну юридично відповідальною за неповне закриття авіапростору над Донбасом у 2014 році. У Росії переконують, ніби Гаазький суд закриває очі на "гріхи" України.

В Росії намагаються переконати, що експерти вивчили дії України не послідовно. Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Важливо Україна не винна у катастрофі MH17: Нідерланди оприлюднили деталі

Реакція Росії

Захарова думає, що експерти буцімто обмежилися історичною довідкою та аналізом заяв політиків з посиланнями на соціальні мережі.

Явно незручна для нідерландського уряду епопея з відповідальністю України закінчується так, як і хотілося б офіційній Гаазі, що закриває очі на всі гріхи своїх підопічних в Києві,

– стверджує Захарова.

Крім того, дипломатка обурилась, що суд нібито проігнорував представлені Росією так звані аргументи.

Що цьому передувало

У Нідерландах провели незалежне розслідування щодо ролі України у катастрофі MH17. Хотіли з'ясувати, чому авіапростір над Донбасом був не повністю закритим.

У звіті Фонду безпеки польотів країни наголосили, що Україна не знала про загрозу для цивільної авіації, крім тої частини, де просторі у небі закрили.

Тому доказів, аби визнати Україну відповідальною за це, недостатньо.

До слова, новий етап розгляду справи почнеться 7 червня.

Зверніть увагу! М

алайзійський "Боїнг" збили над Донбасом у липні 2014 року. На жаль, 298 людей загинули. Прокуратура Нідерландів виявила, що літак збили з "Бука", завезеного з Росії. Детальніше – читайте тут.



Авіакатастрофа MH17 / Інфографіка 24 каналу