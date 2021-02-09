Успіх України у справі MH17: як відреагували в Росії

У Нідерландах визнали, що є недостатньо доказів, аби визнати Україну юридично відповідальною за неповне закриття авіапростору над Донбасом у 2014 році. У Росії переконують, ніби Гаазький суд закриває очі на "гріхи" України.
Джерело:МЗС Росії
В Росії намагаються переконати, що експерти вивчили дії України не послідовно. Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.
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Реакція Росії
Захарова думає, що експерти буцімто обмежилися історичною довідкою та аналізом заяв політиків з посиланнями на соціальні мережі.
Явно незручна для нідерландського уряду епопея з відповідальністю України закінчується так, як і хотілося б офіційній Гаазі, що закриває очі на всі гріхи своїх підопічних в Києві,
– стверджує Захарова.
Крім того, дипломатка обурилась, що суд нібито проігнорував представлені Росією так звані аргументи.
Що цьому передувало
- У Нідерландах провели незалежне розслідування щодо ролі України у катастрофі MH17. Хотіли з'ясувати, чому авіапростір над Донбасом був не повністю закритим.
- У звіті Фонду безпеки польотів країни наголосили, що Україна не знала про загрозу для цивільної авіації, крім тої частини, де просторі у небі закрили.
- Тому доказів, аби визнати Україну відповідальною за це, недостатньо.
- До слова, новий етап розгляду справи почнеться 7 червня.