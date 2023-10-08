ЗСУ мали успіх біля Андріївки, – Генштаб про ситуацію на фронті

Українські захисники продовжують потужно вести контрнаступ та нищити ворога. Так, за минулу добу наші оборонці мали успіх біля Андріївки.

Станом на 8 жовтня ЗСУ ведуть контрнаступ на Мелітопольському напрямку. Також штурмові дії тривають на Бахмутському напрямку.

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Українські захисники мали успіх біля Андріївки

Як розповіли у Генштабі, на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку,

– зазначили оборонці.

Так, за минулу добу ЗСУ мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші військові завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

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За минулу добу наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші захисники знищили 4 БпЛА оперативно тактичного рівня.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Скільки ще погода сприятиме контрнаступу ЗСУ

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що погода не заважатиме ЗСУ продовжувати вести контрнаступ ще протягом 6 – 8 тижнів. Тобто – близько півтора-двох місяців.

За словами Кірбі, приблизно за два тижні погода погіршиться і це вплине на ведення бойових дій і може їх ускладнити.