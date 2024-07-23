Жирна ціль: наскільки важливе ураження рідкісної російської РЛС "Ястреб-АВ"

Попри постійні атаки окупантів по позиціях наших військових, Силам оборони вдалось знищити рідкісну російську зброю. Це РЛС "Ястреб-АВ".

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що артилерія у повномасштабній війні відіграє дуже важливу роль для обох сторін. Радіолокаційні станції дозволяють виявляти такі об'єкти, а відсутність хоч однієї РЛС значно впливає на бойову спроможність противника.

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Серйозна втрата для військових Росії

На полі бою росіяни використовували РЛС "Ястреб-АВ", щоб зменшувати потужності артилерії Сил оборони.

Радіолокаційні засоби противника виявляють розташування українських засобів ураження, що дозволяє окупантам ефективно знешкоджувати їх. Ураження РЛС "Ястреб-АВ" є жирною ціллю для нас,

– сказав Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант у відставці зазначив, що втрата такої системи для росіян є суттєвою для ведення майбутніх операцій на лінії фронту. Це важливе досягнення ЗСУ.