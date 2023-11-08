На Кримському напрямку маємо шалені успіхи, – Данілов

Українські бійці крок за кроком звільняють окуповані росіянами території. Упродовж 20 місяців повномасштабної війни Збройні Сили не раз вражали світ фантастичними досягненнями. Україна обов'язково переможе агресора, але нам треба набратися терпіння.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, передає 24 Канал. Він зауважив, що росіяни програють війну, адже не мають такої волі та спритності як українці.

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Робимо все для перемоги

Росіяни анексували Кримський півострів ще у 2014 році. Сьогодні українські військові докладають титанічних зусиль, щоб над нашим Кримом знову замайорів синьо-жовтий стяг.

Майте на увазі, що на сьогодні ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу, однак те, що стосується знищення Росії та ворожих активів на території Криму й знищення Чорноморського флоту – це величезні здобутки України,

– зазначив секретар РНБО.

Мало не щодня завдяки ЗСУ на окупованому півострові стаються різні "інциденти". У Криму працює "певео", вибухи в Севастополі, рух Кримським мостом перекрито, знову димова завіса довкола мосту – це лише частинка подій, які наближають деокупацію Кримського півострова.

Як наголосив Данілов, ніколи не було такого, щоб країна, яка не має своїх Військово-морських сил у тому вигляді, який дуже хотіла б мати, знищила підводний човен. Це перший випадок в історії. Збройні Сили досягли величезного успіху, знищивши носій ракет "Калібр".

Я думаю, що це не останні приємні новини. Я б дуже хотів, щоб війна у 2024 році закінчилася. Ми для цього робитимемо все необхідне, але треба бути відвертими й сказати, що не все від нас залежить. Багато, але не все. Дуже багато залежить від партнерів,

– розповів секретар РНБО.

Проте, на жаль, є партнери, які сумніваються, чи надавати певні види зброї, бо бояться роздратувати президента країни-терориста Владіміра Путіна.

"Ви цю мерзоту нічим вже роздратувати не можете. Він (Путін – 24 Канал) хворий на голову. Й робити далекоглядні висновки чи дипломатичні реверанси щодо Росії – це марна трата часу. Нам треба перемога й вона обов'язково буде", – додав Данілов.

Росіянам дедалі частіше прилітає в Крим