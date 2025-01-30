Нафту більше не транспортують через Усть-Лугу, – Bloomberg

Найбільший російський порт на Балтиці Усть-Луга, дуже важливий для експорту, перестав працювати після атаки дронами. Принаймні, у Bloomberg твердять, що Росія не перевозить ним нафту.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Конкретно по Усть-Лузі удар був уночі 4 січня. Але мова не про нього.

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Що відомо про припинення постачання нафти через Усть-Лугу

Проблеми росіян пов'язані з ударом по нафтоперекачувальній станції (НПС) "Андреаполь". Джерела 24 Каналу повідомили, що НПС "Андреаполь" є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи – 2. Внаслідок атаки пошкоджено фільтраційний помповий майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. А ще росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким постачають нафту до термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Власне, тому й зупинилося постачання нафти. Торік Усть-Луга обробляла близько 20% від загального морського потоку Росії.

Удари по російських НПЗ і нафтобазах / Інфографіка "Слово і Діло"

Проте журналісти припускають, що в сховищах порту є деякі запаси нафти.

Цікаво, що останнім часом через Усть-Лугу перекачують менше нафти. Експорт відчутно упав у січні – імовірно, після "інциденту на станції Унеча". Насосна станція, розташована на території Білорусі, мала таємничі неполадки. Через них припинилося прокачування нафти по нафтопроводу "Дружба". Що стало причиною технічних негараздів і що саме зламалося – не відомо.