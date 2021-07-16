З нами не радились, – Устінова пояснила, чому "Голос" не підтримав призначення Монастирського

Верховна Рада 16 липня призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. Водночас у "Голосі" більшість депутатів утрималися від голосування.

Проте у Дениса Монастирського була підтримка у правоохоронному комітеті. Про це розповіла народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

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"Якщо говорити про "Голос", ми не голосуємо ніякі призначення до Кабміну, оскільки з нами ніколи ніхто не радиться щодо призначення", – сказала нардепка.

Водночас не було відкритого конкурсу, коли можна було обговорити кандидатуру міністра, вносити свої пропозиції, відповідно, нести потім відповідальність за ту людину, яку призначили, додала Устінова. Вона наголосила, що наразі мовиться виключно про відповідальність монобільшості "слуг народу", які "самі знаходять людей, самі призначають, а потім знімають".

Чи не надто швидко відбулась зміна глави МВС

"Насправді я вважаю, що ця зміна планувалась давно й про це всі знали і всередині парламенту, і навіть всередині комітету. Про те, що це буде саме Денис Монастирський, звичайно, стало відомо лише кілька днів тому", – зауважила народна депутатка.

Те, що готували зміну Арсену Авакову, було відомим фактом, про це навіть неодноразово писали у ЗМІ. Олександра Устінова припустила, що це зробили досить швидко, щоб надати можливість Авакову відстояти себе на посаді міністра.

Ми пам'ятаємо, у 2018 – чи 2019 році, він теж писав заяву на звільнення, яку потім випадково не підтримала Верховна Рада. Тому, щоб зараз такого не сталося, знайшли людину, яку фактично підтримає більшість "слуг народу". І зробили цю рокірування досить швидко,

– сказала депутатка.

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Монастирського призначили главою МВС: коротко